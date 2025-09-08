В Турции снова начались массовые митинги, участники акции выступили против отстранения руководства оппозиционной Народно-республиканской партии. Об этом 8 сентября пишет газета Hurriyet.

Причиной недовольства граждан стало отстранение от должности стамбульского руководства оппозиционной партии и назначение доверенного лица из правящей фракции. Такое решение сподвигло несогласных к демонстрации у офиса НРП.

В знак протеста митингующие устроили шествие. Они били в кастрюли и выкрикивали лозунги. Чтобы не допустить беспорядков, силовики перекрыли въезды и выезды, ведущие к зданию Народно-республиканской партии. Однако это еще больше разозлило участников акции и спровоцировало их на стычки с полицией.

На фоне волнений администрация Стамбула временно запретила любые мероприятия в шести районах города, сообщает TRT Haber. Так, все демонстрации, митинги и собрания приостановлены на три дня.

Это не первая волна массовых протестов в Турции за последнее время. Экс-мэр Стамбула Экрем Имамоглу был задержан в марте 2025 года. Спустя несколько дней лидера Народно-республиканской партии отстранили от должности главы города и обвинили во взяточничестве, что вызвало масштабные шествия по всей стране.

В июле политика приговорили к одному году и восьми месяцам тюрьмы. Он считался главным конкурентом Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах, которые должны состояться в 2028 году.