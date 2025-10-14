Власти индонезийской столицы Джакарты запретят продажу в городе мяса собак и кошек для употребления в пищу. Губернатор столичного округа Прамоно Анунг обещает подготовить проект постановления об этом в течение месяца, пишут Tempo и Antara.

Как указал Прамоно, в своем постановлении он будет опираться на уже существующие законы, запрещающие употреблять собачатину. Речь идет о законах от 2012 года о пищевых продуктах и от 2014 года о животноводстве и здоровье животных.

Глава округа отметил, что в обществе есть запрос на официальный запрет продажи мяса собак и кошек.

«Собачье мясо не предназначено для употребления в пищу в Джакарте. Эти два закона являются ориентиром. Надеюсь, Джакарта сможет подать пример в этой инициативе», — заявил политик в мэрии 13 октября.

Он сказал, что после введения запрета власти будут проводить проверки на местах, в том числе силами муниципальной полиции.

Как пояснил Прамоно, план постановления о запрете созрел после встречи с организацией Dog Meat Free Indonesia (DMFI, «Индонезия без собачатины»). На совместной с губернатором пресс-конференции операционный директор DMFI Марри Фернандес рассказала, что торговля мясом собак в Джакарте продолжается, и работает довольно много скотобоен, особенно в двух восточных районах города.

По данным организации, с 2013 года на бойни Джакарты ежемесячно поставлялось около 9 тыс. собак, в основном из индонезийских провинций Западная Ява и Бали.

Фернандес подчеркнула, что дело не только в защите животных, но и в заботе о здоровье людей, поскольку употребление мяса, не относящегося к продуктам животноводства, повышает риск заражения бешенством. Губернатор подтвердил, что постановление станет частью мер столичного правительства по борьбе с распространением бешенства в Джакарте.

В январе парламент Южной Кореи законодательно запретил производить, продавать и есть собачье мясо. В законе прописано, что людям, которые лишатся работы и доходов из-за этого запрета, будут выдавать субсидии и дадут возможность пройти курсы переквалификации, чтобы получить другие профессии.

При этом до 2027 года в стране будет действовать льготный период, когда бизнес должны постепенно свернуть без угрозы наказаний за нарушение запрета. Нарушителям, начиная с 2027 года, будут грозить уже крупные штрафы до 30 млн вон (около $21 тыс. на момент публикации этого материала) или тюремный срок до двух лет.

В июне 2025 года на BBC вышел материал о проблемах, которые повлек южнокорейский запрет. В нем, в частности, говорится, что власти так и не предложили адекватных мер поддержки для «фермеров», разводящих собак на убой. Также никто пока не придумал универсального и приемлемого решения, что делать с оставшимися собаками, которых в Корее, предположительно, около полумиллиона, а приюты уже переполнены.

По данным зоозащитной организации Humane World for Animals, мясо собак продолжают употреблять в пищу в Китае, Вьетнаме, Лаосе, Индонезии, Мьянме, некоторых районах северо-восточной Индии и нескольких странах Африки.