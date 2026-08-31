Свердловская область подверглась атаке украинских беспилотников, в результате пострадали четыре человека, повреждены три многоквартирных дома. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Двое пострадавших получили ранения от разбитых стекол, в настоящий момент им оказывается помощь, граждане находятся под наблюдением врачей, заявили в региональном Минздраве. Еще два человека получили отравление продуктами горения легкой степени и отказались от госпитализации.

Сообщение о беспилотной опасности было опубликовано в телеграм-канале Паслера в 7:06 мск. Отбой опасности был объявлен в 10:41 мск. Для ликвидации БПЛА были задействованы силы Министерства обороны, средства авиации и ПВО, а также мобильные огневые группы.

По словам губернатора, в ходе налета на жилые районы были повреждены три многоквартирных дома, жильцы которых были эвакуированы и временно размещены в школах № 156 и № 131. Пункт временного размещения также планируется развернуть в культурном центре «Елизаветинский».

«Поручил муниципалитету обеспечить эвакуированных жителей домов всем необходимым, в том числе горячим питанием, водой и спальными местами. Многоквартирные дома мы восстановим в кратчайшие сроки, как это было в прошлый раз», — написал Паслер.

Помимо этого, обломки одного из украинских дронов упали за территорией логистического центра, из которого была заблаговременно проведена эвакуация. Все пострадавшие здания проверяют специалисты, на местах ведут работы 115 человек и 37 единиц техники.

Ранее Министерство обороны сообщило об уничтожении 239 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России за ночь.