В таиландской провинции Районг найдено тело россиянина Вадима Ли 1984 года рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратора популярного паблика «Паттайя от А до Я» Светлану Шерстобоеву.

В ходе осмотра места происшествия в кармане одежды погибшего была обнаружена записка на русском языке, в которой Вадим Ли дал четкие распоряжения и указания тем, кто найдет его труп.

В частности, он указал свои данные (ФИО и дату рождения) и адрес проживания в Районге, а также сообщил, что в его комнате в сейфе хранятся наличные, которые попросил потратить на кремацию.

«Прошу, развейте кремированный прах мой в красивом чистом и по возможности святом месте», — попросил россиянин.

Администратор паблика «Паттайя от А до Я» рассказала, что Ли был добрым и позитивным человеком и никогда не употреблял наркотические средства. Среди его увлечений были шахматы и нарды.

Волонтеры начали работу по оказанию необходимой помощи в оформлении документов и взаимодействии с местными властями, чтобы обеспечить выполнение воли покойного.

В МИД РФ называли Таиланд в числе стран, где российские туристы наиболее часто попадают в различного рода инциденты, заканчивающиеся травмами и даже гибелью. В 2024 году на Пхукете было найдено тело гражданина РФ со следами пыток, в 2023 году на том же острове россиянин погиб в ДТП, а в 2022 году туристка из России разбилась насмерть, выпав из окна одного из пхукетских отелей.