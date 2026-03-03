В Томской области по материалам транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при реконструкции аэропортового комплекса «Богашево», сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, с 2019 по 2022 годы при реконструкции «Богашево» в результате необоснованного увеличения стоимости контракта под видом существенного роста цен на строительные материалы были произведены незаконные выплаты подрядной организации.

«Ущерб федеральному бюджету составил свыше 6 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). О возможных подозреваемых пока не сообщается.

Аэропорт «Богашево» расположен в поселке Аэропорт Томского района, в 20 км от Южной площади города Томска, в 7 км от деревни Лоскутово и в 4,5 км от железнодорожной станции Богашево. Обслуживает пассажиров из Томской области и близлежащих регионов. В июне 2023 года там завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, являвшейся первым этапом реконструкции аэропорта. В августе 2024-го был открыт новый терминал внутренних воздушных линий.

РИА Томск пишет, что подрядчик СУ ТДСК обновил покрытие, оснастил полосу водосточно-дренажной системой и очистными сооружениями, КПП и аварийно-спасательной станцией. По данным агентства, из бюджета на эти цели было выделено 2,81 млрд рублей. Работы должны были закончиться в 2022 году, однако были продлены из-за роста цен и перебоев поставок.