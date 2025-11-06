Сотрудники полиции задержали мужчин, которые проникли в тоннель метро Москвы со строительными инструментами и фотоаппаратами, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным Волк, у задержанных изъяты рюкзаки, в которых были домкрат, два фотоаппарата, набор отверток и «так называемая болгарка».

Камеры видеонаблюдения на станции «Марксистская» Калининской линии метро зафиксировали двух нарушителей, которые спустились на пути и зашли в тоннель.

На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене. Мужчин задержали и доставили в отдел. Они объяснили, что спустились в технологическую зону для того, чтобы сделать снимки для публикации в тематических каналах.

В отношении них составлены протоколы о нарушении пропускного режима охраняемого объекта (ч. 3 ст. 20.17 КоАП РФ). Наказание по этой статье — адмиистративный штраф в размере от 75 тыс. рублей до 200 тыс. рублей с конфискацией орудия нарушения, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

В середине октября в метро Москвы мужчина привел в действие пиротехническое изделие между станциями «Юго-Западная» и «Тропарево». Нарушителя задержали и доставлен в отдел полиции. Информации об обратившихся к врачам не было.

Телеграм-канал «112» писал, что мужчина взорвал одну из двух страйкбольных гранат, которые держал в руках. Очевидцы говорили, что осколками задело ребенка.