При столкновении трамвая, двух пассажирских маршруток и легкового автомобиля на Пролетарском мосту в Туле погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД. Ранее агентство писало о двух погибших.

«Тульская Пресса» со ссылкой Госавтоинспекцию пишет, что в ДТП участвовали трамвай, два маршрутных такси и два легковых автомобиля — всего пять транспортных средств. На месте работают экстренные службы.

Телеграм-канал «112» сообщает, что 15 человек пострадали, они госпитализированы.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев позже подтвердил, что в результате аварии погибли четыре человека погибли, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

«Через 6 минут на место ДТП прибыли 12 бригад скорой помощи. Также на месте работают оперативные службы, представители правительства Тульской области, администрации города Тулы», — сообщил он.

Глава региона уточнил, что среди погибших и пострадавших нет детей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.