В Тульской области 26-летний мужчина зарезал отца своей бывшей возлюбленной и ранил ее мать, после чего устроил поджог. Молодого человека задержали, передает региональное управление Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел в ночь на 7 ноября. Молодой человек пришел домой к своей бывшей девушке, которая проживала с родителями, в надежде с ней встретиться. Не найдя подругу, он напал с ножом на ее мать и отца. Пострадавший мужчина от множественных ранений скончался на месте, женщину госпитализировали. Нападавший поджег кухню и скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан полицейскими.

Телеграм-канал «112» утверждает, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Его бывшая девушка «не пострадала физически, но психологически — наверняка», а ее матери предстоит длительное лечение и восстановление после полученных ранений.

Ранее в одной из квартир Челябинска нашли труп зарезанной пятилетней девочки, он был спрятан в диване. Жилье снимала 43-летняя женщина с ребенком. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, 2 ноября квартирантка сообщила о решении съехать. На следующий день тело несовершеннолетний с колото-резаными ранами обнаружили уборщица и арендодатель, которые пришли проверять квартиру.

Собеседник агентства утверждал, что труп мог пролежать в квартире около 10 дней. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (пункт «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мать пятилетней девочки была задержана.