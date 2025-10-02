В Черном море у побережья турецкой провинции Трабзон завершилась операция по уничтожению беспилотного морского аппарата, который ранее нашли местные рыбаки. Специалисты ВМС Турции отбуксировали устройство в открытое море и подорвали его. Об этом пишет Anadolu Ajansı.

Находка была сделана в ночь на 30 сентября у побережья района Чаршибашы. Рыбаки заметили на радаре неизвестный объект примерно в 800 метрах от судна, приняли его за брошенный катер и доставили в порт Йороз. Позже выяснилось, что это был беспилотный катер с зарядом около 300 кг взрывчатки.

После обнаружения дрона власти временно закрыли порт, оцепили прибрежную зону и эвакуировали местных жителей. Для обследования аппарата были вызваны саперы и специалисты подразделения SAS Военно-морских сил Турции из Стамбула.

Местные СМИ сообщали, что катер по своей конструкции напоминает морские дроны-камикадзе, ранее использовавшиеся Украиной в атаках на российские корабли в Черном море. Некоторые из таких устройств поставлялись Украине Великобританией.

Губернатор Трабзона Азиз Йылдырым подтвердил журналистам, что речь шла об аппарате, применявшемся в ходе конфликта между Россией и Украиной:

«Можем с уверенностью сказать, что устройство украинского происхождения — это видно и по маркировке. Из-за риска детонации специалисты сочли наиболее безопасным вариантом уничтожить его на месте».

По данным властей, операция по подрыву прошла без происшествий, никто не пострадал.

Глава региона призвал рыбаков и местных жителей сообщать властям обо всех подозрительных предметах, замеченных в море, не предпринимая самостоятельных действий:

«В подобных случаях не нужно рисковать — необходимо сразу уведомлять береговую охрану. Службы оперативно реагируют и принимают необходимые меры».