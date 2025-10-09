Причиной массовых задержек рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург стали «операционные изменения», включавшие корректировку дат и времени вылетов. Об этом сообщили в авиакомпании Turkish Airlines, передает РИА Новости.

«Операционные изменения — это корректировка дат и времени рейсов. Именно они стали причиной задержки, однако пассажиры были заранее уведомлены», — заявила представитель авиакомпании, не уточнив, с чем именно связаны изменения в расписании.

Ранее в Turkish Airlines поясняли, что на некоторых маршрутах вместо отмененных были введены замещающие рейсы с новыми номерами.

Накануне сотни российских туристов не смогли вылететь из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. По словам пассажиров, им не предоставляли питание и воду, а также не сообщали причину задержки. Туристам предложили вернуть покупки из дьюти-фри, повторно пройти паспортный контроль и забрать багаж.

Часть россиян заселили в отель и накормили, а на следующий день доставили обратно в аэропорт для регистрации на вылет.