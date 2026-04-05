На 75-м году жизни скончался глава и генеральный конструктор АО «Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения», Герой труда России и создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в его окружении.

Александр Леонов родился 26 февраля 1952 года в Моршанске Тамбовской области. В 1975 году окончил Московский авиационный институт по специальности «летательные аппараты» и с того же года работал в ЦКБ машиностроения (с 1983-го — «НПО машиностроения»), пройдя путь от инженера-конструктора до руководителя предприятия. Гендиректором корпорации он был назначен в ноябре 2007 года.

НПО машиностроения является одним из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли РФ и ведет, в частности, разработку радарных спутников «Кондор» для дистанционного зондирования Земли.

Леонов руководил проектными работами по созданию космических систем и ракетных комплексов, участвовал в разработке и принятии на вооружение комплексов «Гранит», «Вулкан», «Бастион» с ракетой «Оникс», а также в работах по перспективным гиперзвуковым аппаратам.

При его руководстве были выведены на орбиту два аппарата радиолокационного наблюдения «Кондор-Э» и развивалось направление военно-технического сотрудничества, включая российско-индийский проект «БраМос».

Разработка ракеты «Циркон» началась в 2011 году в реутовском «НПО машиностроения», испытания стартовали в 2016-м. В августе 2022 года Минобороны сообщало о начале серийного производства. Ракета запускается с кораблей и подводных лодок, также заявлялась возможность адаптации под береговые пусковые установки. Комплекс 3К22 с ракетой «Циркон» принят на вооружение в январе 2023 года.

«Циркон» — российская корабельная гиперзвуковая крылатая ракета для поражения надводных и наземных целей. Она может нести обычную и ядерную боевую часть, развивать скорость до 9 Махов и поражать цели на расстоянии от 0,4 до 1,5 тысячи километров. Ее испытывали в 2018 и 2022 годах. В 2024 году президент РФ Владимир Путин заявил, что ракета применялась для ударов по Украине в ответ на атаки западными ракетами вглубь российской территории.

С 2011 года Леонов заведовал кафедрой «Аэрокосмические системы» МГТУ им. Баумана, был профессором и доктором технических наук. В 2019 году закрытым указом президента ему присвоили звание Героя Труда России. Леонов также был заслуженным машиностроителем России, награжден медалью «За трудовое отличие» и почетной грамотой правительства, являлся лауреатом премии правительства России.

В конце января Леонов сообщал СМИ, что по итогам 2025 года выпуск ракет «Циркон» в Реутове был резко увеличен.

«Всё, что мы должны были сделать, по крайней мере всё, что связано с поставками особо важных систем, полностью все наши планы выполнили, мы не сорвали ни одной работы, всё выполнили в срок», — заверял разработчик.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что создание «Циркона» было одним из самых выдающихся достижений мировой ракетно-космической отрасли, за счет которого Леонов обеспечил России технологические преимущества в области гиперзвуковых ракет. Он назвал смерть разработчика серьезной утратой для отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Это значение будет оценено гораздо позже, когда появится возможность ретроспективного взгляда на все те разработки, которые были проведены», — анонсировал эксперт.