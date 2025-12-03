Первомайский районный суд Ижевска приговорил к 4,5 годам колонии общего режима экс-главу Межрегионального территориального управления Росимущества по Удмуртии и Кировской области Екатерину Рублеву за получение взятки и подстрекательство к превышению должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура Удмуртской республики.

По версии суда, в 2024 году фигурантка получила от директора коммерческой организации взятку в размере более 1,9 млн рублей за заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов с минимальным размером платы. Махинация была осуществлена через посредников, в качестве которых выступили ее родственница и сожитель.

В 2025 году Рублева путем уговоров склонила главу Воткинского района республики к изданию незаконного постановления местной администрации, которое разрешает коммерческой организации использовать участок земли, находящийся в федеральной собственности на особо охраняемой природной территории национального парка «Нечкинский».

По данным следственного управления СК России по Удмуртской республике, на имущество фигурантки наложен арест. Она признана виновной в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и подстрекательстве к превышению должностных полномочий (ч. 4 ст. 33 п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Рублевой вынесен приговор в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 1,944 млн рублей с конфискацией имущества на эту сумму. Кроме того, она лишена права в течение двух лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Кемеровской области по подозрению в получении особо крупной взятки задержали подполковника юстиции Николая Харитонова, который возглавляет следственный отдел, занимающийся крупнейшими коррупционными делами в регионе. Как утверждает следствие, ему предназначалось незаконное вознаграждение за содействие фигурантам уголовного дела, которое расследует его отдел. Ему грозит 15 лет лишения свободы.