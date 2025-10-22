В центре Уганды, по последним данным, 46 человек погибли при лобовом столкновении двух пассажирских автобусов, водители которых пытались одновременно обогнать другие автомобили, в итоге тоже попавшие в аварию. Об этом сообщается в релизе национального полицейского Управления по дорожному движению и безопасности в соцсети X.

Изначально в полиции заявили о 63 погибших, однако позднее выяснилось, что несколько пострадавших, находившихся без сознания, были ошибочно включены в список жертв. Обновленные данные были получены из больницы, пояснили в Управлении.

Столкновение с участием четырех транспортных средств, включая два автобуса Isuzu разных компаний-перевозчиков, произошло в 0:15 ночи 22 октября в деревне Киталеба на шоссе между столицей Кампалой и северным городом Гулу.

По предварительным данным, которые были представлены в первом полицейском релизе, автобус, который следовал в направлении Гулу, попытался обогнать грузовик Tata. Одновременно на встречной полосе другой автобус, ехавший в Кампалу, начал обгон пикапа Toyota Surf.

«При обгоне автобусы столкнулись лоб в лоб. Один из водителей резко свернул, пытаясь уйти от столкновения, но это привело и к лобовому, и к боковому столкновению, вызвавшему цепную реакцию, в результате которой другие автомобили потеряли управление и несколько раз перевернулись», — сказано в документе.

Прибывшая на место полиция оперативно доставила пострадавших в близлежащие больницы. Тела погибших перевезли в морг для вскрытия и опознания. Ведется расследование всех обстоятельств ДТП.

В полиции настоятельно призвали водителей проявлять максимальную осторожность на дорогах и особенно избегать «опасных и неосторожных» обгонов. Там отметили, что именно они остаются одной из главных причин аварий в Уганде.

В августе в Афганистане 71 человек погиб в результате столкновения автобуса с мотоциклом, среди жертв было было 17 детей. В автобусе находились беженцы, депортированные из Ирана. Причиной аварии в местной полиции назвали превышение скорости и халатность водителя автобуса.