В столице Литвы Вильнюсе снимут восемь мемориальных досок с надписями на русском языке. Такое решение приняли в местном муниципалитете, передает портал madeinvilnius.lt.

Памятные доски на русском языке заменят на типовые таблички с надписями на литовском. Они будут посвящены актеру Мечису Хадаравичюсу, композитору Константинасу Галкаускасу, писателю Марцелинасу Шикшнису, поэту Пятрасу Вайчюнасу, писателю Антанасу Жукаускасу-Венуолису, физику Адольфасу Юцюсу, математику Зигмасу Жемайтису и писателю Антанасу Йонинасу.

Глава муниципальной комиссии исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелиене объяснила, что с 2023 года в Вильнюсе стараются заменить как можно больше двуязычных табличек.

«Мы просто меняем двуязычные таблички на доски на литовском языке. Это очень простая процедура, благодаря которой русский язык больше не будет использоваться в наших общественных местах Вильнюса», — заявила чиновница.

Она добавила, что литовские власти не будут выкидывать снятые доски. Предполагается, что их в свои архивы может принять Вильнюсский музей или «какое-либо другое учреждение».

В литовском Министерстве образования, науки и спорта также поддержали инициативу по снятию табличек с надписями на русском языке. В то же время в ведомстве предлагают не менять содержание досок, а перевести его литовский язык. В частности, предлагается изменить содержание доски Антанаса Йонинаса.

«Только в этом <…> случае упоминается ЛССР. В остальных представлена корректная, неидеологическая, неполитизированная информация», — отметили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве считают, что новые мемориальные доски стоит делать только с согласия родственников.

С мая 2023 года в Литве действует закон о десоветизации общественных пространств, согласно которому запрещена пропаганда тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий. Муниципалитеты обязаны убирать памятники, менять названия улиц и площадей, связанных с советским периодом в истории Литвы. Решение о том, является ли общественный объект пропагандистским, принимают органы местного самоуправления, межведомственная комиссия Сейма и Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы.

Депутат Сейма Пауле Кузьмицкине говорила, что благодаря процессу декоммунизации литовское общество будет меньше ностальгировать по советскому времени и сможет укрепить связь с демократическим западным миром. По ее мнению, это также повысит осведомленность населения о тоталитарных и авторитарных режимах и их идеологиях.