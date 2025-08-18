Ленинский районный суд Воронежа арестовал 55-летнего бизнесмена азербайджанского происхождения Юсифа Халилова, владеющего рестораном «Ярды Superbar», кафе «Форт» и самым большим в городе рынком «Алексеевский». Мужчина будет находится под стражей по меньшей мере до 14 октября, пишет «Коммерсант» («Ъ»).

Халилов подозревается в даче взятки должностному лицу (ч. 4 ст. 291 УК РФ, максимальное наказание — 12 лет). По информации «Ъ», следствие предполагает, что бизнесмен мог передать взятку должностному лицу, чтобы его сына освободили от призыва в армию.

Телеграм-канал Mash уточняет, что речь идет о сумме в размере 330 тысяч рублей, которая предназначалась для некоего врача за содействие в освобождении сына от воинской обязанности. Часть денег Халилов передал медику через посредника, а еще часть перевел на карту.

Адвокат предпринимателя Даниил Дробышев отказался от комментариев, сославшись на отсутствие согласия подзащитного. Сам бизнесмен к настоящему времени отказывается от дачи показаний и не признает вину. В Следственном комитете детали дела пока не раскрывают.

Сообщения о задержании Халилова появлялись в СМИ и соцсетях еще в начале июля, а в июне правоохранители посещали Халилова по месту жительства, где взяли у него свидетельские показания по уголовному делу экс-директора ООО «Алефъ» (управляющая компания рынка), указывает «Коммерсант”.

Телеканал «Царьград» со ссылкой на «Московский комсомолец (Воронеж)» пишет, что Халилов ранее уже привлекался к уголовной ответственности — в 2018 году его судили по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». Кроме того, как утверждает издание, бизнесмен якобы является «смотрящим» от азербайджанской диаспоры в Воронеже.

«Алексеевский» рынок, находящийся на улице Дубровина в Левобережном районе, — один из крупнейших торговых объектов в Воронеже. Рынок функционирует как мелкооптовая база и логистический центр, где размещены торговые павильоны и точки общественного питания.

По данным издания «Четыре пера», деятельность «Алексеевского» рынка в Воронеже осуществляется без надлежащих разрешений — юридически объект оформлен как оптовый склад. Управляющая компания ООО «Алеф» имеет следующую структуру собственности: 65% акций принадлежат Фазамиру Рустамову (дяде бизнесмена Юсифа Халилова), по 15% — Ивану Чеботареву и Магаммеду Алыеву. На территории неоднократно фиксировались конфликты на национальной почве, сопровождавшиеся применением оружия.

В конце мая мэр Воронежа Сергей Петрин лично взял на контроль ситуацию вокруг Алексеевского рынка, создав специальную комиссию под руководством своего заместителя Людмилы Бородиной. Однако, как отмечает портал «Площадь», спустя 2,5 месяца существующие проблемы не только не решились — обстановка обострилась. В частности, федеральные СМИ и телеграм-каналы писали о фактах рэкета со стороны администрации торговой площадки в отношении предпринимателей.