Правительство России утвердило перечень из 300 специальностей, которые признаны наиболее приоритетными для национальной экономики. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, по этим направлениям будет увеличено число бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального и высшего образования.

В утвержденный список вошли программы как колледжей, так и университетов. Среди ключевых направлений глава кабинета министров назвал математические, естественные и гуманитарные науки, инженерное дело и технологии, оборону и безопасность, здравоохранение, медицину, а также сельское хозяйство. По его словам, именно эти сферы сегодня наиболее востребованы экономикой.

При формировании перечня учитывались данные прогноза Министерства труда до 2032 года. Согласно этому документу, ежегодная потребность страны в новых кадрах составляет около 1,7 миллиона человек. При этом 65 процентов спроса приходится на специалистов со средним профессиональным образованием, а потребность в выпускниках вузов оценивается в 4,8 миллиона человек. В правительстве подчеркнули, что утверждение списка связано с задачами импортозамещения и достижения технологического суверенитета.

Ранее, в феврале 2026 года, Министерство науки и высшего образования сократило количество платных мест в российских вузах на 47 тысяч, что составило 13 процентов от их общего числа. В ведомстве пояснили, что эта мера стала следствием введения государственного регулирования платного приема. Наибольшее сокращение затронуло негосударственные учебные заведения, а также направления подготовки в сфере экономики, юриспруденции, рекламы и связей с общественностью. О планах по такому регулированию глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщал еще в декабре 2025 года.

До 2025 года вузы самостоятельно определяли количество платных мест. Однако весной того же года правительство получило полномочия устанавливать контрольные цифры приема как на бюджетные, так и на коммерческие отделения. Согласно новым правилам, если средний балл ЕГЭ у поступивших на конкретную специальность оказывается ниже 50, вуз теряет право на платный набор по этому направлению в следующем году.

Кроме того, обсуждается возможность распространения аналогичных норм на колледжи. Как сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, этот вопрос изучает рабочая группа по развитию среднего профессионального образования. Она отметила, что на некоторых популярных, но не востребованных рынком труда направлениях, например в юриспруденции, более 80 процентов студентов обучаются на платной основе. Если поправки будут приняты, для колледжей начнут действовать те же правила, что и для вузов.

Одновременно с этим с 2026/2027 учебного года планируется ввести ограничения на платный прием по 40 популярным специальностям, не вошедшим в приоритетный перечень. В их числе экономика, менеджмент, юриспруденция и журналистика. Ожидается, что такие меры помогут перенаправить абитуриентов на профессии, наиболее востребованные в стране.