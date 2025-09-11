Более 24,5 кг наркотиков, примерная цена которых составляет около 1 млрд рублей на черном рынке, было изъято в Менгино-Кангаласском районе Якутии. Об этом сообщает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Представители ведомства рассказали о ликвидации крупного канала незаконного оборота наркотических веществ совместно с коллегами из Магаданской области. Запрещенный груз находился в транспортном средстве, направлявшемся в Магаданскую область.

Сотрудники спецслужб обнаружили внутри 45 свертков, содержавших гашиш, кокаин, мефедрон и прочие наркотические вещества. Все они были направлены на исследование.

По факту организации канала поставки наркотиков из центральных регионов России в другие субъекты были задержаны шесть человек. Материалы уголовных дел переданы в суд.

Уголовные дела в отношении организатора и членов его преступной группы были возбуждены в соответствии с ч.3 ст.30 — ч.5 ст.228.1 (Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств и психотропных веществ, совершённое организованной группой в особо крупном размере) и ч.1 и ч.2 ст.210 (Организация преступной организации или участие в ней) УК России.

В начале сентября ФТС сообщила, что таможенники совместно с ФСБ задержали фуру, перевозившую 300 кг наркотиков под видом яблок из Молдовы.