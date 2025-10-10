В Якутске 17-летний подросток погиб, используя мобильный телефон на зарядке. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, говорится в телеграм-канале регионального СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Халтурина в Якутске. Подростка с термическим ожогом в области груди 8 октября обнаружила его мать.

«Женщина незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи, сотрудники которой констатировали смерть юноши», — сказано в сообщении СК.

Следственная группа на месте происшествия нашла телефон погибшего, который был подключен к зарядному устройству и электросети.

По предварительным данным, юноша использовал телефоном в момент его зарядки, и по неустановленным пока причинам произошло поражение электрическим током.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

Схожий случай произошел 5 октября в Челябинске. 16-летний подросток погиб от удара током, когда говорил по телефону, который стоял на зарядке. Телеграм-канал «112» писал, что близкие погибшего уверены, что халатность коммунальщиков могла стать причиной трагедии.

По их словам, накануне ЧП рабочие продували трубы и запускали отопление. Близкие подростка считают, что мальчик получил смертельный заряд, когда прикоснулся к батарее.