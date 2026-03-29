В Южно-Африканской Республике (ЮАР) похитили и убили Стивена Груздя, политолога, эксперта по связям России и Африки, руководителя программы по Африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA). Об этом сообщает News24.

Груздя похитили 27 марта во время встречи в пригороде Йоханнесбурга, сообщила официальный представитель полиции города капитан Тинцвало Сибеко. По предварительной информации, его доставили его в один из хостелов района Джеппестаун. Впоследствии было обнаружено его тело.

Полицейским удалось найти и выследить подозреваемых в убийстве. Всего задержаны пятеро человек. Один из них, по информации News24, после допроса привел полицейских к телу жертвы. В понедельник, 30 марта, все пятеро задержанных предстанут перед судом.

Причины похищения и убийства политолога пока не называются.

Южноафриканский институт международных отношений в соцсети X выразил соболезнования в связи с гибелью Груздя, отметив, что смерть такого специалиста оставляет «значительный пробел в SAIIA и на всем континенте, которому он так страстно служил».