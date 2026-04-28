В Южном Судане разбился пассажирский самолет Cessna 208 Caravan авиакомпании CityLink Aviation, погибли 14 человек. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на управление гражданской авиации страны.

Самолет выполнял внутренний рейс из Йеи в Джубу. Связь с экипажем, по данным авиационных властей, была потеряна примерно через 30 минут после вылета. Крушение произошло в районе Лури, примерно в 20 км к юго-западу от столицы. На борту находились 13 пассажиров и пилот — 12 граждан Южного Судана и двое граждан Кении, все они погибли.

Предварительно, причиной катастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия, в том числе низкая видимость. К месту падения направлены спасательные и следственные группы, ведутся поисковые и идентификационные работы. В авиационном управлении заявили, что специалисты направлены для сбора информации и помощи экстренным службам. На видеозаписях с места происшествия видны горящие обломки самолета.