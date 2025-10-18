Почти все районные больницы Забайкалья отозвали свои лицензии на проведение аборта по ОМС, сообщает Zab.ru. Издание со ссылкой на источники утверждает, что это было сделано по требованию министра здравоохранения края Оксаны Немакиной. Та заявила, что учреждения сами принимают такие решения.

16 октября издание Zab.ru сообщило со ссылкой на источник, что главврачи большинства центральных районных больниц региона отозвали лицензии на проведение абортов в рамках системы ОМС.

Остались только две: одна в городе Краснокаменск, где «работает один акушер-гинеколог», другая — в городе Борзя, говорится в статье.

Остальные медучреждения, у кого есть разрешение на проведение таких операций, находятся только в Чите, но отзыв лицензии и у них — это лишь «вопрос времени», считают собеседники Zab.ru.

«По данным источников, решение об отзыве лицензий исходит от министра здравоохранения Забайкальского края Оксаны Немакиной», — пишет издание.

Немакина заявила Chita.ru, что больницы сами приняли «решение о сдаче лицензии на данный вид деятельности».

Кроме того, в краевом министерстве сообщили, что проводить аборт по ОМС могут 16 частных и государственных клиник Забайкалья.

В статье также отмечается, что контроль за лицензиями осуществляет не местный минздрав, а Росздравнадзор. Что касается больниц, где могут проводить аборты по ОМС, то шесть из них находятся в районах, 10 — в Чите.

Chita.ru отмечает, что численность населения в регионе по итогам 2022 года опустилась ниже отметки в 1 млн человек. Издание пишет, что это произошло впервые в новейшей истории России. По состоянию на 1 января 2024 года в крае проживает 984 000 человек, говорится в статье.

Власти региона разными способами пытаются бороться с демографической проблемой, уточняет Chita.ru. Например, в марте прошлого года власти приняли закон о запрете склонения к абортам. Кроме того, беременным студенткам увеличили выплаты.

В феврале главврач Краевой клинической инфекционной больницы Сергей Лукьянов заявил, что если женщина захочет сделать аборт, она все равно это сделает, но уже не «у профильных специалистов, <…> а у нелегальных «повитух» без каких-либо гарантий». По его мнению, «попытка выдавить женщину из правового поля» приведет к увеличению смертности и инвалидности среди женщин детородного возраста.

Ранее в проведении абортов стали отказывать в Вологодской области. В апреле Генпрокуратура России сообщила, что выявила шесть случаев «незаконного отказа в предоставлении медицинской услуги» прерывания беременности.

В сентябре власти Нижегородской области рассказали, что 46 из 55 частных клиник (почти 84%) отказались от лицензий на проведение абортов. Некоторые медицинские учреждения оставили за собой право проводить аборты только в исключительных случаях, когда это необходимо по медицинским показаниям, как отметили в региональном правительстве.