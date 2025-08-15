Российские священники провели молебен об успешных переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Пение прошло утром 14 августа в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре, расположенном в Карелии.

«Мы будем сугубо, особо молиться Всемилостивому Спасу о начале доброго дела, чтобы Господь благословил эту встречу президентов, об успехе для нашей страны переговоров на Аляске. И преподобному Герману Аляскинскому прочитаем молитву. Интересно, в эти дни святому Герману молятся и на Аляске, и на Валааме, то есть это такая духовная связь, незримый духовный мост», — сообщил епископ Панкратий.

Он также отметил, что итоги этой встречи повлияют на то, как «скоро прекратит проливаться кровь братская, как скоро прекратится братоубийство»

«Дай Бог, чтобы завтрашняя встреча прошла так, чтобы стране нашей было благо, чтобы те люди, которые воевали, не проливали свою кровь напрасно и чтобы мир воцарился на нашей земле», — сказал епископ.

Начальник информационного отдела монастыря иеродиакон Герман (Мурог) обратил внимание, что информация о встрече Путина и Трампа на Аляске появилась 9 августа — в день памяти святого Германа Аляскинского, «монаха с Валаама, одного из самых известных православных миссионеров в том регионе».

«Аляска, можно сказать, православный штат, который, когда я был там в 2019 году, насчитывал более 90 православных приходов, и до сих пор местные жители хранят православные традиции», — уточнил Герман.

Он выразил надежду, что переговоры, которые пройдут «на освященной подвигами православных святых земле Аляски, будет способствовать успеху России на этих переговорах».

13 августа советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов сообщил РИА Новости, что предстоятель РПЦ, как и все православные люди, включая иерархов, духовенство и мирян, «молится об успехе предстоящей встречи»: «Бог да благословит грядущие переговоры и дарует мир нашим народам».

В РПЦ рады тому, отметил Балашов, что глава Ситкинской и Аляскинской епархии Православной церкви архиепископ Алексий 9 августа призвал духовенство и мирян епархии с 12 по 15 августа проводить молебны святой Ольге Кветлукской, Герману Аляскинскому и Пресвятой Богородице — о справедливом мире в России и на Украине, усмирении страстей, защите невинных, возвращении пленных и утешении скорбящих и страждущих.