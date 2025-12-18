Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал в программе RTVI «Легенда», что его сын в разговоре с ним возмущался блокировкой YouTube и Roblox.

«Мне мой сын заявил. Когда заблокировали YouTube, потом сейчас настал этот Roblox и всё другое, он говорит: «Вот нас целый народ, который против! Вот мы, с 12 до 18 [лет]. Мы против! Чего вы нас ограничиваете? Что это такое? Вы нас хотите контролировать?»» — передал Валуев свой разговор с сыном.

Депутат признался, что начал объяснять сыну, «кто кого контролирует»: «Я говорю: «Слушай, давай так: я сейчас дядьку какого-нибудь поставлю, вообще не знакомого тебе, ты его не знаешь. Кого ты в контролеры выберешь, меня или этого дядьку?»».

По словам Валуева, сын ответил, что выберет его как лучшее из двух зол. «Я говорю: «Видишь, сына. А ты почему говоришь, что там лучше, а у нас почему-то хуже? Ты же совсем темы не знаешь»», — добавил депутат

Он отметил, что старается находить общий язык с молодежью «на этих нарративах». «Нахожу, потому что доказательная база-то, она на поверхности», — утверждает Валуев.

По мнению парламентария, «мир всегда стремится к упорядочению».

«Американцы говорят прямо: «Мир, основанный на правилах. Каких правилах? Наших. Не наши правила — мы летим к вам». Прилетели, разбомбили Белград, повесили Саддама Хусейна, убили на улице Каддафи», — перечислил Валуев.

Он также полагает, что миром можно управлять «через социальную сеть, гаджет».

«Маск уже вознамерился всем чипы в башку, чтоб уж прямо напрямую образы в глаза. А чего? Мы смеемся, а это, в общем-то, не за горами, этот эксперимент уже проводят», — предупредил Валуев.

В 2022 году, после начала военной операции на Украине, в России заблокировали социальные сети Instagram*, Facebook* и X (бывший Twitter). В 2024 году власти объявили о замедлении видеоплатформы YouTube. 3 декабря 2025 года в России заблокировали игровой сервис Roblox

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена