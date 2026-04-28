Канада создаст федеральный суверенный фонд благосостояния для инвестиций в национальные проекты и снижения зависимости экономики от США. О запуске инициативы объявил премьер-министр Марк Карни, назвав фонд инструментом для вложений канадцев в крупные проекты внутри страны, пишет The New York Times.

Фонд под названием Canada Strong Fund будет инвестировать в энергетику, инфраструктуру и другие ключевые отрасли. По словам Карни, начальный объем составит не менее $25 млрд с привлечением частных инвесторов. Участие будет доступно и гражданам — по модели, схожей с государственными облигациями, с защитой вложенного капитала. Доходы планируется реинвестировать для расширения возможностей фонда и финансирования новых проектов.

Карни назвал инициативу «национальным инвестиционным счётом» и «фондом для канадцев». В качестве примера он привёл Canadian Pacific Railway как успешное сочетание частных и государственных инвестиций. По его словам, фонд сможет поддерживать развитие портов, шахт и энергетических коридоров с долгосрочным эффектом. Аналогичные фонды действуют в Норвегии и странах Персидского залива.

Новый фонд оформят как независимую коронную корпорацию, консультации по его структуре пройдут в ближайшие месяцы. Источники финансирования не раскрываются.

Несколько дней назад премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Вашингтон не будет «диктовать условия» в ходе предстоящего пересмотра торгового соглашения USMCA, намеченному на июль. Об этом сообщает AP.

«Это не тот случай, когда Соединенные Штаты диктуют условия. Мы ведем переговоры, мы можем прийти к взаимовыгодному результату — на это потребуется некоторое время», — объяснил Карни. Комментарии Карни прозвучали после того, как канадские СМИ сообщили, что администрация Трампа требует уступок до начала переговоров.

На прошлой неделе министр торговли США Говард Лютник назвал «возмутительным» ограничение продаж американского алкоголя в Канаде и раскритиковал сделку Оттавы с Китаем по снижению пошлин на электромобили. США также выступают против политики «Покупай канадское», которая отдает приоритет канадской продукции и работникам в проектах стоимостью более 25 млн канадских долларов. В ходе предстоящих переговоров с Вашингтоном Карни пообещал защитить канадское производство молочной продукции, птицы и яиц.