США запретили авиакомпании «Белавиа» летать в Россию на самолетах Boeing. Этот запрет, введенный Минторговли США, также распространяется на полеты в КНДР, Сирию, Кубу и Иран. Единственное исключение — разовые рейсы, но и для них требуется специальное американское разрешение.

Причиной такого шага стало недавнее снятие санкций с «Белавиа». Ранее эти санкции мешали авиакомпании получать запчасти и услуги по техобслуживанию для своих лайнеров Boeing и Embraer. Теперь же, чтобы не допустить использования американской авиатехники для рейсов в указанные страны, США ввели точечный запрет на ее применение.

Помимо указанных ограничений, Минторговли США предоставило «Белавиа» разрешение на продолжение эксплуатации восьми самолетов Boeing 737, а также других типов воздушных судов в ее парке. Единственным исключением стал один конкретный борт — Boeing 767 с регистрационным номером EW001PA, на который запрет распространяется.

В настоящее время перевозчик продолжает осуществлять рейсы в Россию, используя для этого имеющиеся в распоряжении Boeing 737, Embraer 195, Embraer 175 и Airbus A330.

Как ранее писал портал TourDom.ru, ослабление санкций США позволяет белорусскому перевозчику «Белавиа» рассмотреть возможность организации дальних рейсов в Доминикану на самолетах Airbus большой вместимости.

Важным преимуществом является отсутствие препятствий для обслуживания воздушных судов в аэропорту Пунта-Каны. Появление такого направления откроет новые возможности для путешественников из России, которые смогут воспользоваться стыковочным рейсом через Минск.

Решение о прекращении санкций против белорусской авиакомпании «Белавиа» было принято администрацией США 11 сентября. Как заявил спецпосланник Дональда Трампа Джон Коул на совещании с президентом Беларуси Александром Лукашенко, это решение было официально оформлено после телефонного разговора двух лидеров.

Коул уточнил, что во время встречи с Трампом, в которой участвовали десятки человек, американский президент дал немедленное указание отменить ограничительные меры в отношении белорусского перевозчика.