В ходе первого заседания обновленного состава Костромской областной думы вдова генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана была избрана сенатором, представляющим интересы региона. Об этом заявил председатель Костромской областной думы Алексей Анохин, пишет ТАСС.

Голоса в поддержку Кирилловой, которая ранее победила на выборах в областной парламент от партии «Единая Россия», подали 30 зарегистрированных депутатов, еще один воздержался.

В ходе своего выступления вдова убитого в 2024 году начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова выразила благодарность своим коллегам за оказанную поддержку и заявила о намерении действовать вместе с ними как единая команда для улучшения жизни в регионе.

Депутат областной думы Вадим Козырев, окончивший Костромское высшее военное командное училище химической защиты, отметил, что Светлане Кирилловой не понаслышке известно, что значит долг, ответственность и защита национальных интересов.

Бывший командир взвода химической защиты также назвал решение о ее назначении на сенаторскую должность «сигналом огромной поддержки наших героев». По словам Козырева, наличие в Совете Федерации человека с подобным опытом придает уверенность в вопросе защиты интересов участников специальной военной операции и их семей.

Дело о террористическом акте, в результате которого погиб Игорь Кириллов, было направлено во 2-й Западный окружной военный суд 8 октября, сообщает «Коммерсантъ». В отношении Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева были утверждены обвинения в участии в террористическом сообществе, прохождении обучения для террористической деятельности и незаконном обороте взрывчатых средств.

По версии следствия, теракт на протяжении длительного времени готовился на территории Украины, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета. Организаторы преступления обеспечили доставку компонентов самодельного взрывного устройства Сафаряну из Польши, замаскировав их под бытовые предметы.

Позднее Курбанов собрал СВУ и установил его вблизи от подъезда дома, где проживал генерал Кириллов. После детонации взрывного устройства он совершил попытку скрыться на квартире, заранее подготовленной для этого Точиевым и Падиевым.

О том, что Светлана Кириллова может занять пост сенатора от Костромской области сообщалось в мае. По словам источников, руководство «Единой России» хотело бы видеть во главе списка потенциальных лидеров партии на выборах в Госдуму героев «в широком смысле слова», среди которых рассматривалась кандидатура Кирилловой.