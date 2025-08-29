Вдова американского рестлера и актера Халка Хогана (настоящее имя — Терри Джин Боллеа) Скай Дэйли намерена подать судебный иск против как минимум одного из лечащих врачей своего покойного супруга, обвиняя его во врачебной халатности, которая, по ее мнению, стала причиной смерти актера, пишет Daily Mail.

Основанием для иска станет операция на шейном отделе, проведенная Хогану в мае этого года. Дэйли утверждает, что в этого хирургического вмешательства был поврежден диафрагмальный нерв, отвечающий за дыхательную функцию, что впоследствии привело к летальному исходу.

По данным издания TMZ, осложнения после операции существенно повлияли на ухудшение состояния здоровья Халка Хогана и в конечном итоге могли стать ключевым фактором, приведшим к его кончине 24 июля в возрасте 71 года. Ранее Дэйли, стремясь установить все обстоятельства смерти супруга, инициировала проведение независимой частной судебно-медицинской экспертизы в рамках расследования возможных фактов врачебной халатности.

В июне радиоведущий Тодд Клем, ссылаясь на анонимные источники, распространил информацию о госпитализации Хогана в связи с послеоперационными осложнениями. Сообщалось, что состояние рестлера характеризовалось как крайне тяжелое, а членов его семьи якобы экстренно вызвали в медицинское учреждение для возможного прощания.

Официальный представитель Хогана опроверг эти сведения в комментарии для The Independent, подчеркнув успешность проведенной операции и отсутствие каких-либо оснований для беспокойства. Представитель спортсмена также отрицал слухи о кардиохирургическом вмешательстве, разъяснив, что операция была плановой и была направлена на лечение хронических проблем со спиной.

В 2024 году Хоган сам рассказывал о хирургических вмешательствах, которые он перенес за последнее десятилетие. По словам рестлера, ему сделали около 25 операций, десять из них — на спине.

«Мне заменили оба коленных и оба тазобедренных сустава, плечи — все», — рассказывал он.

Как следует из судебно-медицинского отчета, Хоган скончался от сердечного приступа, однако полиция Клируотера продолжает расследование. Page Six писало, что смерть рестлера наступила вследствие инфаркта миокарда. Он мог произойти на фоне хронического лимфоцитарного лейкоза и ранее диагностированной фибрилляции предсердий, о которых ранее писали СМИ.

Халк Хоган стал всемирно известным в период выступлений в World Wrestling Entertainment (WWE). Его карьера профессионального рестлера началась в 1977 году, а спустя шесть лет он заключил контракт с WWE. За время спортивной карьеры он шесть раз удостаивался чемпионского титула и был дважды включен в Зал славы WWE.

Как отмечал Newsweek, Хоган стал пионером среди рестлеров, успешно перешедших из мира рестлинга в голливудскую киноиндустрию. Его кинодебютом стала значимая роль в фильме «Рокки 3». Впоследствии актер снимался в различных жанрах — от комедийных боевиков («Коммандо из пригорода», «Мистер Няня») до семейного кино («Силач Санта-Клаус»). Также он участвовал в телевизионных проектах, включая сериалы «Гром в раю» и «Крутой Уокер».