Центральный районный суд Волгограда отправил в СИЗО 47-летнего предпринимателя Сергея Кибальникова, задержанного по подозрению в жестоком убийстве федерального судьи из Камышина Василия Ветлугина. Об этом сообщает портал V1.RU.

Помимо убийства с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК), мужчине предъявлено обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Суд в качестве меры пресечения отправил его под стражу до 14 октября.

Уголовное дело ведет Следственное управление СКР по Волгоградской области. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств убийства.

Тело судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями обнаружили на улице Советской в Камышине 14 августа. Как сообщалось, Ветлугин был расстрелян из охотничьего карабина «Сайга». Ему, по данным СМИ и телеграм-каналов, отрезали пенис и вложили в рот, а в глаз воткнули нож. Убийство произошло напротив сквера у здания суда.

Волгоградский СК сообщил о задержании подозреваемого по горячим следам, отметив, что он, по данным следствия, занимается коммерческой деятельностью.

Близкий семьи убитого судьи рассказал V1.RU, что Кибальников сразу после расправы «шел сдаваться сам».

«По словам знакомых, при задержании он вел себя очень дерзко. Думаю, что никакого аффекта у него не было. Вел себя дерзко. Казалось, что он шел на это умышленно», — сказал собеседник портала.

Родственница судьи также утверждает, что во время следственного эксперимента на месте убийства, куда Кибальникова привезли в пятницу, тот вел себя «очень нагло».

«Знакомые проезжали мимо, подходили туда, говорят, что этот Сергей ведет себя очень нагло, очень четко все рассказывает, нет у него потерянного вида, это умышленно было, очень круто, дерзко себя ведет», — передала женщина.

Убийство судьи зафиксировала камера видеонаблюдения. В кадре видно, как один мужчина убегает от другого, вооруженного ружьем, затем падает. Стрелок подбегает к лежащему и несколько раз бьет прикладом по голове и телу с такой силой, что карабин ломается. Он бросает оружие и уходит, но тут же возвращается, переворачивает тело, несколько раз втыкает в него нож и проводит прочие манипуляции. В конце он втыкает лезвие в голову жертвы, неспеша отходит и уезжает с места нападения.

Как уточняет V1.RU, на полной записи видно, что автомобиль судьи на парковке зажимает белый фургон, из которого выходит вооруженный мужчина и подходит к водительской двери машины судьи. Ветлугин открывает дверь и пытается убежать, но получает несколько ударов прикладом в спину.

Канал «Жесть. Камышин» пишет, что убийца и судья были знакомы и общались ранее. Вероятным мотивом расправы называют ревность — якобы он заподозрил жену в измене и счел судью соперником. По данным источника РБК, нападавший — бывший участник СВО, у него произошел конфликт с судьей на бытовой почве. По данным Baza, причиной расправы стала ревность — мужчина решил отомстить за измену своей супруги. Эта информация не подтверждена.

Знакомый Кибальникова сообщил V1.RU, что тот был в разводе с женой, но продолжал ее преследовать, в том числе угрожал и избивал. По предположению знакомого, он судья мог однажды заступиться за нее, что могло не понравиться бывшему мужу.