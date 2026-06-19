Вице-президент США Джей Ди Вэнс не вылетел в Женеву на переговоры с Ираном, так как планы проведения технических консультаций не были до конца согласованы. Об этом сообщили в Белом доме.

«Планы предстоящих технических переговоров еще не окончательно согласованы, и делегация США готова отправиться в путь при первой же возможности. Но логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой», — цитирует CNN заявление пресс-службы.

В Белом доме заверили, что Вашингтон надеется как можно скорее начать технические переговоры с Ираном.

18 июня Вэнс заявил о своем намерении отправиться в Швейцарию, но признал, что сроки поездки остаются неопределенными. Он напомнил, что технические переговоры с Ираном направлены на заключение окончательного мирного соглашения, добавив, что планирует возглавить американскую делегацию.

Ранее предполагалось, что Вашингтон и Тегеран на переговорах в Женеве подпишут Меморандум о взаимопонимании, однако в итоге это было сделано в электронном виде, а текст документа опубликовали СМИ после того, как его зачитал журналистам представитель американской администрации.