Верховный суд России на заседании своего пленума 28 октября рассмотрит вопрос о выступлении с законодательной инициативой, касающейся учреждения в городе Грозном суда Путинского района. Соответствующий пункт повестки дня размещен на официальном интернет-портале суда.

Согласно опубликованным материалам, четвертым вопросом в повестке дня значится рассмотрение проекта федерального закона о создании нового суда с последующим внесением его в Госдуму.

Эта инициатива следует за торжественным открытием, состоявшимся 7 октября, первой очереди нового района Грозного, которому было присвоено имя президента России Владимира Путина. Идея формирования этого административного образования была первоначально предложена главой Чечни Рамзаном Кадыровым в прошлом году, когда он представил концептуальный макет территории российскому лидеру. В соответствии с утвержденными планами, комплексное строительство района, включающее возведение более 150 многоквартирных жилых домов и всей необходимой социальной и инженерной инфраструктуры, должно быть полностью завершено к 2027 году.

Параллельно с этим Верховный суд намерен инициировать процедуру создания Внуковского районного суда в составе судебной системы Москвы, а также внести корректировки в территориальную подсудность Троицкого и Щербинского районных судов столицы.

Предстоящее заседание станет первым в работе пленума Верховного суда под председательством Игоря Краснова. Ранее, в ходе совещания с руководителями судов, новый председатель инстанции сообщил о проведенном по его поручению анализе служебной нагрузки на судейский корпус.

По результатам этого исследования были выявлены регионы России с максимальной судебной нагрузкой, что обусловило необходимость перераспределения вакантных судейских должностей для оптимизации работы судов.