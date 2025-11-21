Верховный суд (ВС) России вступился за иностранца, которого судебные инстанции сочли виновным нарушении режима пребывания в стране. Об этом сообщает РАПСИ в пятницу, 21 ноября.

В метрополитене Москвы сотрудники правоохранительных органов остановили иностранного гражданина для проверки документов. Полицейские выявили, что тот находится в России дольше положенного безвизовым режимом срока. В результате три судебные инстанции сочли мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначили наказание в виде принудительного выдворения, а также штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Защита иностранца заявила, что на момент задержания ему продлили срок пребывания в России, он состоял на учете в подмосковной Балашихе. Однако соответствующие данные не отобразились в базе МВД.

В Верховном суде подтвердили, что в отношении иностранца выносилось решение о продлении срока временного пребывания, отметив, что «указанное решение в установленный срок в информационные учеты МВД России внесено не было». В связи с этим есть «неустранимые сомнения» в том, что на момент проверки документов мужчина находился на территории России незаконно.

Судья Верховного суда постановил отменить судебные акты по делу, а само дело прекратить. Он также направил запрос в Главное управление по вопросам миграции МВД России для проверки доводов жалобы.

В ВС подчеркнули, что суды обязаны всесторонне, полно, объективно и своевременно выяснять обстоятельства каждого дела.

Ранее правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов о запрете на депортацию иностранцев, которые участвовали в боевых действиях в составе российских Вооруженных сил. Один из проектов предусматривает отказ в выдаче лица по запросу иностранного государства для уголовного преследования или исполнения приговора.

20 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в ходе совместной операции ведомства и ФСБ «Нелегал-2025» было выявлено более 128 тыс. нарушений миграционного законодательства и принято 19 тыс. решений о депортации и выдворении иностранцев за пределы России.