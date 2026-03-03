В Москве и области до конца недели ожидается мокрый снег и гололедица, а к выходным похолодает. Об этом RTVI рассказал специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, в Международный женский день, который отмечается 8 марта, осадков не будет, но ожидается небольшой мороз.

«Основная тенденция — угроза похолодания в конце недели. В ближайшие дни — до четверга — в Москве и Московской области в дневные часы пока что будет наблюдаться положительная температура от нуля до 3 градусов. В ночные часы температура будет изменяться от нуля до минус 5 градусов», — рассказал синоптик.

Осадки до четверга — 5 марта — будут выпадать преимущественно в виде мокрого снега, местами с примесью дождя, однако совсем небольшие, а «на дорогах местами будет наблюдаться гололедица», предупредил собеседник RTVI.

«Днем в пятницу, скорее всего, подморозит. Ожидаемая температура — от нуля до минус 4 градусов. Местами, возможно, еще продержится слабый плюс — до 1 градуса тепла. Ночью в пятницу похолодает до минус 3—8 градусов. В субботу и в воскресенье, скорее всего, в течение дня будет небольшой мороз — минус 1—4 градуса, и ночью тоже до минус 5—10 градусов», — рассказал Ильин.

Эксперт уточнил, что ветер в течение недели будет часто менять свое направление. «В ближайшие дни — с северо-западного до юго-западного, будет дуть со скоростью 6—11 метров в секунду. В пятницу и в выходные, скорее всего, более устойчиво будет дуть с севера со скоростью 2—7 метров в секунду», — добавил синоптик.

Атмосферное давление до четверга продолжит падать и опустится до 742 мм ртутного столба, уточнил синоптик. В пятницу оно резко вырастет до 755 мм ртутного столба. «В выходные сохранится в пределах 753—755 мм. Следующий рост давления ожидаем в понедельник», — заключил Ильин.

27 февраля заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с RTVI представила немного иной прогноз. По ее словам, в начале марта будет преимущественно дождливо, а в Международный женский день — 8 марта — ожидается облачная погода с температурой около нуля.

«8 марта будет преобладать облачная погода с редкими прояснениями, с небольшими осадками. Днем температура будет колебаться около нулевой отметки, ночью подморозит до минус 2—7 градусов. Ветер [в этот день будет] западный, несильный, 3—8 метров в секунду», — отмечала она.