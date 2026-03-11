В Москве и Московской области установится теплая и солнечная погода без осадков, похолодание вернется в столицу только в середине следующей недели. Об этом рассказал RTVI специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Дневная температура в ближайшие дни составит от 6 до 11 градусов тепла, ночью ожидается от 0 до 3 градусов, в отдельные ночи по области этот показатель может опуститься до -2 градусов, рассказал синоптик.

«Таким образом, среднесуточная температура будет положительной. Это у нас все признаки климатической весны, которая, в принципе, уже наступила сутки назад», — сообщил он.

Ильин также отметил, что существенных осадков в эти дни не прогнозируется.

«Небольшие осадки могут пройти предстоящей ночью, но они будут малозаметны, в виде дождя, и пройдут местами — может быть, даже о них и говорить не стоит. Много солнца, много тепла и 0 мм осадков — это основные показатели текущей и начала следующей недели», — пояснил он.

По словам синоптика, будет преобладать ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду, а в послеполуденные часы, вместе с прогревом воздуха, его порывы местами могут достигать 7-12 метров в секунду.

«Атмосферное давление будет на достаточно высоком уровне, порядка 754—757 мм ртутного столба. Понижения давления стоит ждать ближе к середине следующей недели, и там ожидается похолодание до 1…6 градусов в дневные часы и до 0…-5 градусов в ночные часы», — заключил Ильин.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец пообещал москвичам «первую пробу так называемой метеорологической весны» и рассказал, что высота сугробов может уменьшиться на 15 см.