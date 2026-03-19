Период активного таяния снега — самый благоприятный период для размножения комаров, считает кандидат биологических наук, автор книги «Краткая история комаров» Александр Храмов. В разговоре с KP.RU он назвал логичными предположения о ранней активности насекомых в этом сезоне.

Специалист прокомментировал сообщения СМИ о возможном раннем пробуждении комаров и других насекомых. Из-за накопившегося в январе и феврале обильного снежного покрова, который активно тает при первом потеплении, создаются благоприятные условия для их размножения, говорили эксперты-энтомологи.

Такой сценарий Храмов назвал логичным, обратив внимание, что лужи, которые образуются при таянии снега, — это лучшая среда для размножения кровососущих. Поэтому, если они не пересохнут слишком быстро, всплеск активности комаров может действительно произойти.

«Численность комаров зависит от наличия временных водоемов. Если вода будет долго стоять, то для комаров сложатся благоприятные условия», — объяснил биолог.

Эксперт оговорил, что численность комаров зависит и от температуры воздуха в конце марта, апреле и мае Если влажную погоду резко сменит жара, то лужи пересохнут, и насекомым будет негде откладывать яйца. Кроме того, во время полета они тратят много влаги, которую не могут восполнить, если воздух слишком сухой. Таким образом, можно предположить, что россиян «уже этой весной закусают», пишет KP.RU.

Другие эксперты, опрошенные изданием, обращают внимание, что снег в этом году сходит почти незаметно и «как бы испаряется», не образуя обильных луж. По их словам, снегопады в средней полосе начались внезапно и выпали на непромерзшую почву, которая хорошо впитывает влагу и быстро высыхает. Микроклимат может быть разным даже в пределах одного района, поэтому пока сложно прогнозировать «засилье луж», заключают эксперты.

В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что снежная и холодная зима не гарантирует «всплеска» комаров, клещей и других насекомых. Согласно публикации ведомства, решающее значение для динамики популяций имеют погодные условия весны.

«Наиболее благоприятные условия для формирования массовой ранней популяции комаров и досрочного выхода клещей складываются при теплой и влажной весне. Для комаров решающее значение имеют погодные условия в мае и начале июня, в то время как клещи к этому более устойчивы», — говорится в публикации Роспотребнадзора.

Еще одна опасность, связанная с таянием большого объема снега, — это половодья. Так, по прогнозу Гидрометцентра, особенно опасный уровень «высокой воды» в 2026 году ожидается в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. По словам специалистов, при ухудшении погодных условий в процессе вскрытия заторов льда, которые могут привести к затоплению пониженных участков населенных пунктов, не защищенных гидротехническими сооружениями.