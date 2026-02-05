Весной 2026 года сильные половодья ожидаются в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, свидетельствуют данные Гидрометцентра. Синоптики отмечают, что уровень воды в нескольких регионах будет выше, чем в 2025 году.

«Анализ сложившихся гидрометеорологических условий показывает, что весеннее половодье 2026 года будет сложнее, чем в прошлом году, в частности в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах», — говорится в документе.

Согласно предварительной оценке, уровень воды выше нормы в период весеннего половодья в Центральном федеральном округе ожидается в Смоленской, Орловской, Тульской, Калужской, Московской, Рязанской и Владимирской областях. Почти столько же регионов столкнуться с «высокой водой» и в Сибирском Федеральном округе — Алтайский, Камчатский и Красноярский край, Кемеровская, Новосибирская и Томская области.

В Северо-Западном, Южном, Приволжском и Дальневосточном Федеральных округах по одному региону, в которых прогнозируют превышающий норму уровень воды, — Мурманская область (СЗФО), Республика Крым (ЮФО), Самарская область (ПФО) и Камчатский край (ДФО).

Специалисты Гидрометцентра предупреждают, что в период весеннего половодья при ухудшении погодных условий в процессе вскрытия рек возможны образования заторов льда. Они могут провоцировать разливы рек и затопление пониженных участков населенных пунктов, которые не защищены гидротехническими сооружениями.

Согласно предварительной оценке, заторы льда могут сформироваться на реках Северная Двина, Печора, Верхний и Нижний Амур, Тумнин, Уда, Хор, Анюй, Лена, Колыма, Алдан, Амга и Тауй.

Формирование сильных половодий и паводков приводят к катаклизмам и наносят сильный ущерб городам в России. Весной 2024 года тяжелая ситуация сложилась в Поволжье, на Урале и на юге Западной Сибири. Сильнее всего от наводнения пострадал Орск в Оренбургской области, где разлив реки Урал прорвал защитные Дамбы.

По данным МЧС, за первые шесть месяцев 2024 года в России от паводков пострадало свыше 47 тыс. домов. В ведомстве отметили, что цифры почти в четыре раза превышают статистику 2023 года, когда от наводнения затронули 12,6 тыс. домов по всей стране.

В марте 2025 года от аномально высокого уровня воды пострадал город Аша в Челябинской области. 18 марта река Сим подтопила жилые дома на берегу, а к вечеру и центр города. За первые сутки спасатели эвакуировали 275 человек. На протяжении нескольких дней жители города оставались без газоснабжения.