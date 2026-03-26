Актриса Елена Папанова в интервью программе «Легенда» на RTVI раскритиковала современных актеров. По ее словам, многие из них одинаково играют во всех своих фильмах.

«Последнее время, видя наши сериалы, я все время думаю: вот артист известный, он везде играет самого себя, он только переодевает костюмы. Здесь он сыграл, там пострелял, здесь он за кем-то побежал, здесь он ведет машину… Но он везде один, один и тот же — в предлагаемых обстоятельствах. Но он одинаков», — сказала Папанова.

«Разве артисты МХАТа, тот же Хмелев, Тарханов, они разве были везде одинаковые? Они же были разные. Ведь артист должен создать образ. Это скучно — везде играть самого себя», — порассуждала Папанова.

По ее словам, она обсуждала это с одним из кинокритиков, который сказал ей, что современные актеры «по-другому не могут».

«Я не говорю это огульно обо всех, но очень сейчас много такого, очень. Может быть, потому что сериалы стоят на потоке, и если ты в этом сериале хорошо снялся, тебя берут в другой — уже хочется так же, чтобы было не хуже», — предположила Папанова.

«Посмотрите старые фильмы, но там же они [актеры] все разные: тот же Олег Николаевич Ефремов, Евгений Евстигнеев, Смоктуновский, они же все разные. А здесь все одно и то же. Я не знаю, из-за чего это», — добавила актриса.

Ранее актер театра и кино Александр Яцко в интервью RTVI рассказал, что ему «очень нравится нынешнее поколение» артистов. «Мне кажется, что эти ребята из того поколения, которое не профукивает свои шансы, не профукивает свои жизни, не губит свой талант идиотскими привычками, вредными, которым были подвержены актеры XX века», — отметил он.