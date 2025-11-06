Технологическая компания NtechLab внедрит видеоаналитику на базе искусственного интеллекта, которая будет распознавать автомобильные номера и транспортную обстановку на дорогах Обнинска. Запустить проект планируют в ближайшие недели.

В компании отметили, что алгоритмы в режиме реального времени позволяют найти необходимую машину в любой части города по камерам. Технология сможет распознавать автомобили, которые находятся в угоне или авто, скрывшиеся с места ДТП.

«В этом году мы уже внедрили в Обнинске систему мультиобъектной видеоаналитики на основе искусственного интеллекта. Система отвечает за безопасность жителей в ключевых точках наукограда, например, на центральной площади, а также в парках, на ж/д и автовокзалах. Следующим шагом стало внедрение решений NtechLab на автомобильных дорогах Обнинска», — рассказал гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.

Он добавил, что компания планирует укрепить сотрудничество не только с Обнинском, но и с Калугой, предложив местной администрации рассмотреть решения в сфере безопасности и градоустройства.

В пресс-службе NtechLab добавили, что аналогичные решения уже работают во Владимирской области и Краснодарском крае.

Ранее NtechLab в тестовом режиме запустила систему видеоаналитики на основе искусственного интеллекта в Туле. Алгоритмы компании позволяют курящих или выгуливающих собак в неположенных местах, а также самокатчиков, которые нарушают правила правила их использования.