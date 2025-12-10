Режевской городской суд Свердловской области отказал белорусскому блогеру Владу Бумаге во взыскании 30 тыс. рублей с владелицы магазина «Карамелька» Елены Толмачевой по делу о нарушении исключительных прав на изображение. Истец посчитал, что предпринимательница незаконно продавала футболки с его фотографиями. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Зарегистрированная в России компания Бумаги ООО «Четыреа-четыре Плюс» обратилась в суд из-за того, что в мае 2024 года магазин продавал футболки с изображениями блогера «А4» и «Ламба». Блогер посчитал продукцию контрафактом и потребовал от Толмачевой заплатить 30 тыс. рублей компенсации и возместить судебные издержки.

Суд не обнаружил оснований для удовлетворения требований блогера. В пресс-службе объяснили, что представители Бумаги не смогли в полной мере доказать, что исключительные права на дизайн принадлежат именно его компании.

Кроме того, судья постановил, что дизайн реализованных в магазине Толмачевой футболок не совпадал с произведениями интеллектуальной собственности, на которые ссылался истец. Изображения «А4» и «Ламба», которые представила сторона блогера, не зарегистрированы как товарные знаки в России.

В марте 20205 года компания блогера «Бумажная Бумага» объявила о намерении подать заявление о банкротстве. В отношении компании на тот момент было подано семь исков общей суммой около 40 млн рублей. Заявления касались разногласий по поставке компонентов для снеков, которые производит компания, и их упаковке.

Самый крупный иск подало российское подразделение немецкого производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe GmbH ООО «Вильд Россия» — 29,7 млн рублей. Кроме того, в числе кредиторов оказался «Сбербанк».

ООО «Бумажная Бумага» было зарегистрировано в России в 2021 году. Компания занималась продажей снеков под брендом Влада Бумаги. Согласно данным из СПАРК, блогеру принадлежит 45% через кипрскую компанию A4Group Limited, оставшиеся 55% распределены между маркетинговым экспертом Виталием Паулюсом и бывшим топ-менеджером торговых сетей «Дикси» и «Пятерочка» Алексеем Клочковым. Кроме того компания владеет торговой маркой Lava Lava. Выручка компании за за 2023 год составила 3,9 млрд рублей, а прибыль около 186 млн рублей. В 2024 году компания ушла в убыток на 110 млн рублей.

В апреле того же года блогер принял решение закрыть пиццерию, которую в 2023 году открыл совместно с ресторатором Антоном Пинским. Как писал Mash, убыток бизнеса составил 26,3 млн рублей, а задолженность перед налоговой — 500 тыс. рублей. Телеграм-канал отметил, что точки пиццерии не пользовались популярностью как в регионах, так и в московских торговых центрах.

В сентябре Baza писала, что у Бумаги образовалась задолженность в 2 млн рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС).