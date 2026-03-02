Отели в Дубае обязали продлить проживание туристам из-за отмен авиарейсов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Письмо эмирата с поручением оказать поддержку отельерам отправил Департамент экономики и туризма.

В письме говорится, как должны действовать гостиницы в отношении «застрявших» гостей.

Например, отелям рекомендовали сохранить для туристов такие же условия, которые были в первоначальном бронировании. Владельцев гостиниц призвали не выселять гостей в данной ситуации

«Кроме того, если турист не может оплатить продление проживания, отель обязан незамедлительно уведомить DET», — сказано в сообщении АТОР.

В этом случае отель должен передать ведомству дополнительные данные, которые включают первоначальный срок проживания, детали продления, а также сообщить покрываются ли расходы третьей стороной.

Помимо этого, гостиницы обязаны обеспечить максимальное содействие гостям, которые оказались в сложных условиях из-за транспортных ограничений.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В Вашингтоне объяснили ее проведение ракетной и ядерной угрозами, которые исходят от Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В результате атаки на резиденцию погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Также были убиты главы иранских Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне.

В ответ на это Корпус стражей исламской революции объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля. Ударам подверглись военные и гражданские объекты в Израиле, а также американские базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ. Страны региона закрыли свое воздушное пространство, приостановлены авиарейсы.