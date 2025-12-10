Власти Камчатского края через суд добились сохранения запрета на продажу алкоголя в помещениях, расположенных в жилых домах, сообщает пресс-служба регионального Арбитражного суда.

«Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил заявление правительства Камчатского края и признал недействительными решение и предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю», — сказано в сообщении суда.

Ранее камчатское управление ФАС признало действия правительства края нарушающими закон о защите конкуренции, посчитав, что власти создали «дискриминационные условия» для предпринимателей. В ведомстве уточнили, что в многоквартирных домах торговые точки должны были иметь возможность работать до окончания срока своих лицензий. В правительстве края в суде настаивали, что действовали в рамках своих полномочий.

Камчатский арбитражный суд Камчатского края изучил материалы дела и признал, что ФАС не представило достаточных и неопровержимых доказательств того, что оспариваемое постановление может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

В суде пояснили, что право региональных властей устанавливать такие ограничения предусмотрено федеральным законодательством, а связанные с этим риски для бизнеса являются частью предпринимательских рисков.

В решении суда также сказано, что снижение реализации алкогольной продукции также не может указывать на создание дискриминационных условий, а наоборот является следствием реализации политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголя и профилактике алкоголизма.

На Камчатке с 1 марта 2025 года действует запрет на продажу алкоголя в помещениях МКД в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.

7 декабря РИА Новости сообщило, что потребление алкоголя в России продолжает снижаться восьмой месяц подряд и в ноябре этот показатель опустился до 7,63 л на человека — уровня, близкого к минимумам конца 1990-х годов. Согласно данным анализа ЕМИСС, началось сокращение весной, а самые низкие показатели традиционно зарегистрированы в регионах Северного Кавказа.

8 декабря глава Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что более 75% магазинов алкогольных напитков в регионе закрылись или сменили свой формат. В конце ноября он говорил, что в регионе закрылись или сменили формат 441 алкомаркет.