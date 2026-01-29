Договор коммерческого найма квартиры в Твери, предоставленной легкоатлетке Дарье Клишиной в 2011 году, был расторгнут на основании того, что она утратила статус члена сборной России. Об этом сообщили РБК в Минимущества Тверской области.

Как рассказали в ведомстве, речь идет об однокомнатной квартире площадью 41,7 кв.м в Заволжском районе Твери. Там уточнили, что Клишина получила жилплощадь в пользование на период вхождения в состав сборной России по легкой атлетике. Этот статус она утратила в 2022 году.

Дело рассматривалось в судебном порядке в связи с тем, что Клишина не освободила квартиру после соответствующего уведомления, говорится в пресс-релизе.

«Решением Заволжского районного суда Твери от 09.10.2024 года требования Минимущества были удовлетворены. Апелляционная инстанция, куда обращалась Дарья Клишина, оставила решение без изменений», — сообщили в ведомстве.

Пользование квартирой прекратилось в мае 2025 года, представитель спортсменки «добровольно подписал передаточный акт в отношении объекта», указали в Минимущества.

Если бы договор с Клишиной не расторгли, это можно было бы квалифицировать как «бездействие органа власти» и нарушение законодательства, отметили в региональном ведомстве. Власти ежегодно актуализируют сведения об основаниях для проживания нанимателей в квартирах, находящихся в госсобственности, добавили в Минимущества.

Ранее Клишина рассказала в интервью блогеру Виктору Кравченко, что у нее изъяли квартиру в Твери, которая была было единственным местом прописки, и передали ее военному. Как рассказала спортсменка, ее уверяли, что эта жилплощадь останется в ее владении в любом случае. По словам Клишиной, она могла перевести ее в собственность, но в итоге лишилась. Легкоатлетка назвала себя «бомжом», а решение властей — «непроработанной обидой».

Комментируя лишение Клишиной квартиры, депутат Госдумы Светлана Журова заявила RTVI, что государство не может забрать собственность гражданина без наличия причин.