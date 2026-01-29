Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, которая с 2013 года живет и работает в США, рассказала, что власти родной Твери отобрали у нее единственную квартиру, в которой она была прописана, и передали жилплощадь военным. Своим мнением об этой ситуации поделились с RTVI депутат Госдумы Светлана Журова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Уехала в Америку, значит, не нуждается больше в жилье»

Олимпийская чемпионка 2006 года в конькобежном спорте Светлана Журова в разговоре с RTVI выразила уверенность, что у государства были причины, чтобы забрать квартиру, предоставленную Клишиной.

«Забрать квартиру — это крайний случай со стороны государства, и вопрос в правовой сфере. <…> Может, она ЖКХ не оплачивала, может, налоги за нее не платила, может, она ее на кого-то переписала. Она давно уехала в США — и ей жилье, может, не нужно», — перечислила возможные варианты депутат.

Она отметила, что необходимо разобраться в ситуации, а также понять, «за что забрали» жилье спортсменки. Журова допустила, что Клишиной могли предоставить казенную квартиру во временное пользование как нуждающейся.

«А потом она взяла и уехала в Америку, значит, она не нуждается больше в жилье, оно ей не нужно, она в Америке. <…> Поверьте, государству без причин забрать собственность гражданина никак!» — подчеркнула парламентарий.

Дмитрий Губерниев заявил RTVI, что если бы вопрос был в его компетенции, то он не лишил бы Клишину квартиры.

«Если бы была моя на то воля, я бы оставил Дарье Клишиной квартиру и помог бы военнослужащему с другим жильем. Тем более, что уговор, я так понимаю, дороже денег. Ей же ее обещали за что-то, правда?» — рассудил комментатор.

«Сейчас я бомж»: что рассказала Клишина

История с квартирой всплыла в ходе интервью Дарьи Клишиной спортивному блогеру Вите Кравченко в штате Флорида. В ходе беседы он поинтересовался, досталось ли ей как выдающейся спортсменке из Твери что-то от города или области.

«Как подарили, так и отобрали, к сожалению. Это, наверное, моя единственная непроработанная обида на власти города», — сказала 35-летняя Клишина.

В 2011 году ей дали однокомнатную квартиру в Твери, и это было единственным местом ее прописки, сообщила легкоатлетка. По условиям, она могла перевести жилье в собственность в случае участия в Олимпийских играх, получения медалей на Чемпионате мира или при выслуге лет.

По словам Клишиной, ее уверяли, что квартира останется в ее владении в любом случае. По ее признанию, это «усыпило бдительность», в связи с чем она ни о чем не беспокоилась и никаких действий с жильем она не предпринимала.

«И в прошлом году эту квартиру отобрали, из этой квартиры меня выписали. Сейчас я называюсь “бомж”, у меня нету прописки», — сказала Клишина.

Как утверждает Клишина, когда она попыталась вмешаться в ситуацию, ей сказали, что для подачи документов на перевод квартиры в собственность нужно быть «действующей спортсменкой». По словам легкоатлетки, в тот период она только стала мамой, в связи с чем у нее был перерыв в карьере.

«Этот процесс [с квартирой] длился больше года, но в итоге ключи пришлось отдать», — сказала Клишина.

На вопрос блогера, кому досталась квартира, она ответила: «Конкретно кому, непонятно, но сказано было, что военным».

Чем известна Дарья Клишина

Дарья Клишина — чемпионка Европы по легкой атлетике в помещении 2011 и 2013 годов, на ЧЕ Европы 2014 года завоевала «бронзу», на чемпионате мира 2017 года — «серебро». В 2016 году стала единственной российской легкоатлеткой, допущенной до Олимпиады в Бразилии на фоне допингового скандала, ей было разрешено выступать под нейтральным флагом. В финале она заняла 9-е место.

В марте 2011 года Клишина завоевала «золото» на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, прыгнув в длину на 6,80 м. Соревнования прошли в парижском дворце спорта «Берси». В июле того же года в чешской Остраве Клишина установила рекорд молодежных первенств Европы, а также юниорский рекорд России — 7,05 м. За всю мировую историю прыжков в длину это третий результат среди юниоров.

В июне 2022 года Клишина опубликовала в соцсети фото из Майами с новорожденным сыном, на что обратили внимание коллеги из Всероссийской федерации легкой атлетики и российские спортивные СМИ. Позднее в том же году россиянка рассказала в интервью журналу «Легкая атлетика», что у нее есть еще один сын, родившийся в 2018 году. Она пояснила, что не афишировала это, потому что является «достаточно закрытым» человеком. По словам спортсменки, с первенцем у нее не было декретного отпуска и уже через восемь месяцев она вернулась к прыжкам.