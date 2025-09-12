Минэкономразвития России предложило заселять туристов в отели, кемпинги и санатории, используя национальный мессенджер Max и биометрические данные. Это следует из проекта новых правил предоставления гостиничных услуг в России, предложенного министерством к общественному обсуждению.

«Проект постановления предусматривает внедрение возможности заселения путем предоставления гражданами сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, с использованием многофункционального сервиса обмена информацией (мессенджер MAX)», — сказано в версии текста, опубликованной вечером 11 сентября.

В Минэкономразвития считают, что такая мера будет способствовать «повышению удобства и доступности услуг для потребителей».

Пункт об использовании национального мессенджера для идентификации граждан также прописан в отдельных дополнительных документах — проектах новых требований к гостиницам, базам отдыха, санаториям и кемпингам. При этом подчеркивается, что такой способ идентификации не является обязательным — люди, заселяющиеся в гостиницы, могут выбрать и другие доступные способы.

Среди документов, которые постояльцы должны по своему выбору предъявить при заселении, в проекте перечислены паспорт России, удостоверение военнослужащего, дипломатический или служебный паспорта и так далее.

«Заселение потребителей, являющихся гражданами Российской Федерации, <…> также может осуществляться при условии идентификации и (или) аутентификации с использованием единой биометрической системы либо при условии предоставления гражданами сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием многофункционального сервиса обмена информацией», — сказано в проекте постановления.

Заселять постояльцев с помощью MAX смогут те объекты размещения, которые будут использовать единую биометрическую систему, отмечают «Интерфакс» и РИА Новости.

Как объяснили в Минэкономразвития, проект разработан для того, чтобы заселение и проживание в гостиницах и на других объектах размещения происходило по общим правилам. Сейчас такие правила существуют только для гостиничных услуг, а для остальных не определены.

Также в документе прописывается перечень бесплатных услуг (вызов врача, кипяток, тонометр и т. д.). Часть из них уже предоставляются санаториями, но для кемпингов это требование новое.

Также новые правила описывают требования при заселении иностранцев и лиц без гражданства, включая несовершеннолетних, и регламентируют практику невозвратного бронирования.

Предполагается, что новые правила вступят вступит в силу 1 марта 2026 года, срок действия проекта постановления — до 1 марта 2032 года.