Губернатор Забайкальского края Александр Осипов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и Минэнерго с просьбой помочь с поставками бензина. Об этом сообщает Chita.ru со ссылкой на местное минэкономразвития.

Речь идет о бензине АИ-92, перебои с которым, как пишет Chita.ru, начались на нескольких заправках в октябре. Издание отмечает, что, например, в Краснокаменске топливо можно было купить всего на одной заправке, а в Чите вводился лимит — не более 20 литров за раз.

При этом, по данным Chita.ru, на отдельных АЗС бензин все равно закончился.

В минэкономразвития Забайкалья объяснили дефицит бензина и дизеля в регионе не нехваткой топлива у поставщиков, а задержками в доставке приобретенных партий.

«Такая ситуация сейчас в большинстве регионов России, даже в тех, на территории которых расположены нефтеперерабатывающие заводы», — заявили в минэкономразвития.

Топливо региональные заправки получают с Ачинского и Ангарского нефтеперерабатывающих заводов (Красноярский край и Иркутская область соответственно).

«Министерство экономического развития в еженедельном режиме встречается с нефтесбытовыми компаниями, осуществляется точечное решение их проблем: взаимодействуем с заводами и ускоряем отгрузку, связываемся с РЖД, ускоряем продвижение вагонов», — заявили в ведомстве.

Представитель компаний «Корс» и БРК (которые торгуют в регионе АИ-92) 7 ноября сообщил Chita.ru, что первая партия бензина уже пришла в Читу, еще одна в пути. В ближайшее время топливо развезут по заправкам. Сейчас в регионе используется резерв, предназначенный для нужд госучреждений, говорится в статье.

Кроме того, компании ведут переговоры с поставщиками о регулярных поставках топлива.

В конце октября начальник отдела потребительского рынка минэкономразвития Забайкальского края Денис Осипов заявил, что ажиотаж, связанный с покупкой топлива, связан с поведением покупателей и СМИ, которые писали о возможном дефиците топлива.

«Некоторые участники топливного рынка региона ввели временные, подчеркну, временные ограничения на приобретение бензина марки АИ-92. Причиной стало то, что региональные СМИ растиражировали новость о возможном дефиците топлива. Люди начали покупать бензин впрок, но этот ажиотаж искусственный. Мы такое проходили уже с сахаром и гречневой крупой. Всем бензина хватит», — добавил он. По его словам, власти делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.