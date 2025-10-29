До конца декабря цены на бензин могут продолжить снижаться, однако ситуация, вероятно, изменится уже в январе 2026 года, заявил «Ленте.ру» зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. По прогнозу депутата, цены на моторное топливо стабилизируются к началу второго квартала следующего года.

Активная фаза снижения цен на бензин, может продлиться до конца 2025 года, считает Алтухов. Он назвал такую тенденцию результатом ручного управления рынком. В январе, по словам парламентария, ситуация может измениться.

«Ориентировочно, некий новый устойчивый баланс может сформироваться к концу первого — началу второго квартала 2026 года, но он будет хрупким и сильно зависеть от внешнеэкономической конъюнктуры и решений правительства», — пояснил Алтухов.

Для полной стабилизации цен рынку необходимо адаптироваться к новым условиям и отработать баланс между спросом в России и за границей, считает собеседник «Ленты.ру». Он выразил мнение, что правительство должно компенсировать нефтяникам возросшие затраты, не допустив при этом резкого роста цен для потребителей.

Текущую корректировку цен на бензин Алтухов назвал закономерным следствием того, что рынок насыщается за счет увеличения предложения. Парламентарий отметил, что одновременно с этим закончился и сезонный спрос, так как число туристов и автопутешествий сократилось, тогда как трафик грузов в сторону портов также сократился.

Снижение цен на топливо сейчас однако не стоит считать устойчивым трендом, добавил Алтухов.

До 27 октября биржевые цены на бензин держались на рекордных отметках, после чего началось их снижение. Так, бензин Аи-92 во вторник на Петербургской бирже по индексу Европейской части России подешевел на 7,8%, с 74135 до 68316 руб./т, отмечает «Интерфакс».

По словам аналитиков компании «ОМТ-Консалт», которых опросил «Коммерсантъ», на российском топливном рынке началась коррекция. Этот процесс вызван сезонным падением розничного спроса и постепенным выходом НПЗ из плановых ремонтов.

В сентябре правительство продлило запрет на экспорт топлива, в том числе дизельного и судового, до конца 2026 года. 12 октября президент России Владимир Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера, он будет действовать до мая 2026 года.