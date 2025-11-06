Количество заразившихся ВИЧ в России достигло минимальной исторической отметки, параллельно наблюдается и устойчивая тенденция к снижению распространенности заболевания. Об этом Life.ru рассказал главный внештатный специалист по ВИЧ Министерства здравоохранения России Алексей Мазус.

Эксперт напомнил, что главным источником объективных данных по ВИЧ-инфицированным является Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ФРВИЧ). В нем представлена достоверная и не повторяющаяся информация, а также формируются годовые показатели, что является нормой для отслеживания динамики «медленных инфекций».

По его словам, оперативные данные за 2025 год позволяют предположить, что позитивная динамика сохранится и дальше. Однако общая ситуация, по его словам, показывает, что достигнут значимый прогресс в борьбе с распространением заболевания.

«Переломлен негативный тренд распространения ВИЧ-инфекции, даже на наиболее пораженных территориях», — сообщил Мазус.

Тем не менее положение дел в регионах неоднородно, добавил эксперт. В некоторых областях снижение числа заражений сильно превышает среднюю статистику по стране, а в других субъектах, где пациентов немного, всю статистику определяют несколько человек.

Телеграм-канал Baza 6 ноября писал, что в в Иркутской области, Республиках Хакасия и Коми замечен рост заболеваемости ВИЧ. Ресурс сослался на данные Иркутского областного СПИД-центра, согласно которым в регионе за первые пять месяцев 2025 года зафиксировали 611 случаев заражения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (618 зараженных) статистика снизилась лишь на 1,13%.

В Хакасии, по данным канала, также наблюдают тревожную статистику. «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» сообщил, что с января по август в регионе выявили 180 ВИЧ-инфицированных. По сравнению с 2024 годом прирост составил 24%. На 7% выросло и количество заболеваний в Коми.

Мазус рассказал Baza, что полную картину по распространению инфекции можно будет составить лишь к концу года.

В конце 2024 года в соцсетях активно обсуждали препарат ленакапавир — инъекцию, которую разработали в США для профилактики ВИЧ. Исследования препарата действительно показали почти стопроцентную эффективность, если делать укол два раза в год.

Однако в разговоре с RTVI глава специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, что препарат не является вакциной, так как после его приема не развивается защитного механизма. По его словам, прием ленакапавира дает иммунитет лишь на полгода, но не исцеляет от ВИЧ.