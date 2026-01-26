В Италии скончался 48-летний чемпион по бодибилдингу Андреа Лорини (выступал под псевдонимом Гигант), сообщает The Sun. По словам родственников, причиной смерти стала остановка смерти из-за «внезапной болезни».

Лорини умер 20 января в своем доме в итальянской коммуне Кьяри. По информации издания, мать обнаружила его без сознания в постели и вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать спортсмена и констатировали его смерть.

Семья бодибилдера отказалась от вскрытия и заявила, что он скончался из-за «внезапной болезни», которая привела к остановке сердца. У Лорини осталось двое детей.

Помимо коллег-спортсменов и местных жителей, свои соболезнования семье бодибилдера выразил мэр Кьяри.

«Мы испытываем глубокую боль в связи с потерей такого молодого отца, которого любила община и бесчисленные друзья, которые сегодня скорбят о его кончине», — сказал он.

Андреа Лорини работал фитнес-тренером и управлял тренажерным залом в соседнем городе Коккальо. До этого он трудился страховым агентом.

В 2017 и 2019 годах он занял третье место на национальных чемпионатах IFBB в категории до 90 кг. Из-за внушительного телосложения и «преданности тяжелой атлетике» ему в родном городе дали прозвище «Гигант».