Бывший член Общественной палаты России, юрист и блогер Илья Ремесло, которого госпитализировали в психиатрическую больницу после публичного выступления с критикой президента РФ Владимира Путина и СВО, выписали и отпустили. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, 42-летний Ремесло провел неделю в отделении петербургской психиатрической клиники им. Скворцова-Степанова, где находятся пациенты с депрессивными психозами и другими схожими расстройствами психики. Госпитализация блогера проводилась «по запросу третьих лиц» — но он не сопротивлялся, уточняет канал.

Раньше Ремесло сам неоднократно подавал жалобы на других активистов — в частности, писал заявления в полицию на оппозиционера Алексея Навального, а в сравнительно недавнем прошлом указывал властям на нарушения законодательства об иноагентах и в итоге добивался штрафов. Блогер также критиковал российских военкоров, обвиняя их в попытках извлечь материальную выгоду из освещения боевых действий в зоне СВО.

Однако с вечера 17 марта 2026 года Ремесло внезапно начал публиковать в соцсетях посты с резкой критикой президента России Владимира Путина и военной операции, заявляя, что глава государства должен уйти в отставку. Он также сообщал, что не собирается уезжать из страны после таких высказываний.

С ним на связь первым вышел командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Пообщавшись с блогером, он заявил, что скандальные публикации — дело рук самого Ремесло, а не результат взлома его аккаунтов, и выдвинул версию о том, что блогер может находиться в заложниках и публиковать провокационные посты по принуждению с их стороны.

На следующий день стало известно, что Ремесло госпитализировали в петербургскую психбольницу — в мужское отделение для пациентов, впервые переживших психотические эпизоды. Близкие блогера рассказывали, что он находится в «более-менее удовлетворительном состоянии». Авторы телеграм-каналов изучили данные семьи Ремесло и иронизировали по поводу того, что его сестра является владелицей учебного центра психиатрии.