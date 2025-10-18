Альпинист из Коста-Рики в составе незарегистрированной группы поднялся на Эльбрус, где он умер на высоте 5,2 тыс. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

На горе мужчине «внезапно стало плохо», и вскоре он скончался, уточнили в пресс-службе МЧС. Иностранцу было 49 лет.

К месту, где находится его тело, выдвинулась группа из четверых спасателей с двумя единицами техники. Кроме того, изучением обстоятельств инцидента уже занимаются следователи, уточнили в МЧС.

Shot пишет, что о гибели иностранца сообщил гид туристической группы.

«Он прикрепил к себе тело иностранца и спускает его вниз», — отмечается в посте. Причина смерти гражданина Коста-Рики пока неизвестна.

Эльбрус — высочайшая вершина Европы, достигающая 5642 метров. Основная ее часть расположена в Кабардино-Балкарии, другая — в Карачаево-Черкесии. Эльбрус представляет собой огромный вулканический конус с двумя вершинами: западной — 5642 метра и восточной — 5621 метр.

Массив покрыт вечными ледниками и снегом, что привлекает любителей зимних видов спорта, а летом — туристов и альпинистов. Ближайшие крупные города — Минеральные Воды, Нальчик, Пятигорск.