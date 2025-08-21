Внука председателя центрального комитета (ЦК) КПРФ Геннадия Зюганова Михаила назначили заместителем министра экономического развития Ростовской области. Соответствующая карточка опубликована на сайте правительства региона.

Как отмечает «Коммерсантъ», официально новое назначение Михаила Зюганова в Ростовской области было подтверждено 19 августа, после того как на сайте областной администрации был обновлен раздел «Телефонный справочник».

В ростовском правительстве изданию рассказали, что Зюганов-младший занял «вновь образованную вакансию», а выбор его кандидатуры обусловлен «управленческими компетенциями в работе с региональными представительствами власти в Московской и Орловской областях». Помимо этого, при вынесении решения был учтен его «успешный опыт общественной деятельности в нижней палате Федерального собрания».

«Михаил Андреевич, являясь наследником дела своего знаменитого деда, безусловно, разделяет взгляды руководства КПРФ. При этом в своей профессиональной деятельности исходит исключительно из интересов и потребностей жителей Ростовского региона и не имеет партийной принадлежности», — заявили «Ъ» в областном правительстве.

Контракт с внуком лидера КПРФ был заключен на один год с испытательным сроком три месяца, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. По словам пресс-секретаря Геннадия Зюганова, при выборе в пользу его внука не было предвзятости, поскольку Ростовскую область возглавляет не коммунист (глава региона — член высшего совета «Единой России» Юрий Слюсарь).

В зону ответственности Зюганова-младшего на новой должности будут входить контроль за вопросами, связанными с осуществлением национальных проектов, и укрепление связей с высшими исполнительными и законодательными органами государственной власти. Помимо этого, в числе обязанностей чиновника заявлены общая координация проектной деятельности и региональных проектов, методологическое обеспечение реализации государственных программ, а также оказание поддержки органам местного самоуправления по вопросам муниципальных программ.

Михаил Зюганов окончил факультет журналистики МГУ. В 2022 году он рассказывал, что на протяжении пяти-шести лет проживал в Орле, где занимался развитием собственного предприятия. Местные СМИ писали, что речь может идти о компании «Орловпак», специализирующейся на производстве гофрированной бумаги и картона.

В 2012 году старший брат Михаила Зюганова Леонид был назначен на должность помощника действующего губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в 2014 году он был избран в депутаты Мосгордумы. В 2023 году выдвигался на выборах мэра Москвы, где занял второе место с 8,1% голосов.

Всего у 81-летнего Геннадия Зюганова одна внучка и семеро внуков.